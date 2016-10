Neue Verlagskooperation

Text: Roderick Hönig / 5.10.2016 16:26

Die Verlage Park Books aus Zürich und Jovis aus Berlin haben beschlossen, in Sachen Architekturbuch zusammenzuspannen. Startpunkt der neuen Zusammenarbeit ist die Frankfurter Buchmesse. Dort präsentieren sich die beiden Verlage erstmals an einem gemeinsamen Stand. Unter dem Titel «Communication Architecture» wollen die Verlage an zwei thematischen Veranstaltungen pro Messetag vor allem Buchhändler aber auch Architekturmedien, -schulen und -institutionen ansprechen. Mit Talks und Vorträgen zu Themen wie Baukultur vermitteln, Krise in der Architektur, Leben in Städten, Wohnen oder eben Architekturbuch wollen sie Architekturbücher mehr in den Fokus rücken. Unter dem Hashtag #CommunicatingArchitecture begleiten die Verlage die Veranstaltungen und tragen die Themen über ihre Socialmedia-Kanäle aus den Messehallen heraus. Medienpartner sind bis anhin Baunetz und urbanophil. Auch Hochparterre wird die Aktion online begleiten.

Die Veranstaltungen finden vom 19. bis 23 Oktober jeweils um 12 und um 15 Uhr am Gemeinschaftsstand der Buchmesse Frankfurt statt (Halle 4.1, J 76).