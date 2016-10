Text: Axel Simon / 17.10.2016 12:21

Foto: Felix Torkar

Die Frankfurter Buchmesse und das Deutsche Architekturmuseum (DAM) haben zum achten Mal den Internationalen DAM Architectural Book Award vergeben. Um unter die besten Architekturbücher des Jahres zu kommen, sandten 88 internationale Architektur- und Kunstbuchverlage 214 Titel ein. Eine Fachjury bewerteten Gestaltung, inhaltliche Konzeption, Material- und Verarbeitungsqualität, den Grad an Innovation und Aktualität und kürten die zehn besten Architekturbücher 2016. Die Hälfte von ihnen kommt aus einem Schweizer Verlag resp. von Schweizer Autoren, ganze 3 aus dem Hause Park Books. Gratulation!



African Modernism - Architecture of Independence. Ghana, Senegal, Côte d'Ivoire, Kenya, Zambia

Verlag: Park Books, Herausgeber: Manuel Herz



Dieter Kienast - Stadt und Landschaft lesbar machen

Verlag: gta Verlag, Autorin: Anette Freytag



Habitat Marocain Documents - Dynamics Between Formal and Informal Housing

Verlag: Park Books, Herausgeber: Sascha Roesler



Housing Cairo: The Informal Response

Verlag: Ruby Press, Autoren: Marc Angélil, Charlotte Malterre-Barthes u.a.



Das leichte Haus. Utopie und Realität der Membranarchitektur

Verlag: Spector Books, Autor: Walter Scheiffele



Manual of Section

Verlag: Princeton Architectural Press, Autor: Paul Lewis, Marc Tsurumaki, and David J. Lewis



Nadogradnje - Urban Self-Regulation in Post-Yugoslav Cities

Verlag: M BOOKS, Autoren: Martin Düchs, Monika Grubbauer, Hanna Hilbrandt, Vladimir Kulić, Sven Quadflieg, Dubravka Sekulić



The Other Architect. Another Way of Building Architecture

Verlag: Spector Books, Herausgeberin: Giovanna Borasi



This is Frank Lloyd Wright

Verlag: Laurence King Publishing, Herausgeberin: Liz Faber



Völlig losgelöst - Architektur der 1970er- und 1980er-Jahre in der Nordwestschweiz und den grenznahen Regionen

Verlag: Park Books, Autoren: Christian Flierl, Ulrike Jehle-Schulte Strathaus, Roger Ehret



Auch Schweizer Gestalter sind breit vertreten: Büro 146, Andreas Hidber, Adrian Ehrat, Marie Lusa und Ludovic Balland. Dem letzten widmen wir in der Novemberausgabe von Hochparterre ein längeres Portrait.



Die Preisverleihung findet am 19. Oktober 2016 in der Bibliothek des Deutschen Architekturmuseums statt; sämtliche Preisträger werden von 20. bis 23. Oktober 2016 auf der Frankfurter Buchmesse präsentiert (Halle 4.1, Zentrum Bild, Stand K 109).