Buchgalerie in Basel

Text: Roderick Hönig / 15.09.2016 14:57

Der nimmermüde Verleger Dino Simonett eröffnet am Montag 19. September die Ausstellung «Baukunst Books» in seiner Basler Buchgalerie. In der «Dino Simonett Book Gallery Basel» verkauft er antiquarische und neue Bücher sowie Bücher aus den eigenen Verlagen The Name Books und Dino Simonett.



Eröffnung: Montag, 19. September, 17 Uhr, St. Alban-Vorstadt 68, Basel