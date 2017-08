Backsteinbibel

Text: Werner Huber / 9.08.2017 14:21



Wer denkt, alles, oder sogar wirklich alles über Backstein zu wissen, nehme die Publikation «Backsteinmauerwerk» von Keller Ziegeleien zur Hand. Schnell ist die Erkenntnis da: Ich weiss nicht die Hälfte dessen, was es über Backstein alles zu wissen gibt.



Auf 227 Seiten in zwei Bänden sind hier alle Informationen zum Backsteinmauerwerk aufgelistet: das Backsteinsortiment, Ergänzungsprodukte, Systemlösungen, Planungsgrundlagen, Mauerwerkseigenschaften, Ausführung – das steht allein in Band 1, und in Band 2 geht es gleich weiter mit Mauerwerk, Komponenten das Backsteinmauerwerks, Keller-Systemlösungen, Ergänzungsprodukte, Konstruktionsdetails, Bauphysik und Mauerwerkseigenschaften, Bemessung, Bauausführung und Anhang.



Tabellen listen die Eigenschaften unterschiedlicher Produkte auf, Skizzen erläutern Konstruktionsdetails, Fotos sorgen für Abwechslung. Man merkt schnell: Mike Pfeiffer und Manuel Gnädiger haben hier – zusammen mit drei Kollegen – ausgesprochene Profis ihr Wissen zwischen diese zweimal zwei Softcover-Buchdeckel gepresst. Wer vom Fach ist und bereits ein Grundwissen als Architekt oder als Ingenieur hat, dem werden die beiden Bände gute Dienste leisten.



Wer allerdings (in Anlehnung an eine bekannte französische Buchreihe) ein Werk in der Art «Brique pour les nuls» erwartet, liegt falsch. «Backsteinmauerwerk» ist kein Lehrbuch für Erstsemestrige, dafür ist es zu wenig pädagogisch aufgebaut und strukturiert. Kurz: «Backsteinmauerwerk» ist kein einfaches Schweizer Sackmesser, sondern ein kompliziertes Multifunktionstool. Der Umgang damit will gelernt sein.