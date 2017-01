«Up» statt «Down»

Text: Ivo Bösch / 16.01.2017 11:01

Etwa zehn Millionen Tonnen Bauabfälle sammelt sich in der Schweiz jedes Jahr an. Zwar werden rund 80 Prozent recycelt. Doch Recycling ist häufig «Downcycling». Architekt Olivier de Perrot träumt vom «Upcycling» und hat die Plattform Salza.ch aufgebaut, die Bauteile vermittelt. Die Ausstellung «Matière grise» brachte er von Paris nach Lausanne und nun auch nach Zürich. Wir lernen: das «Upcycling» klappt nur mit Mut und neuen Ideen von uns Architekten.



«Matière grise» – Wiederverwendung in der Architektur

Ausstellung 21. bis 28. Januar 2017, (Mo-Fr 8–22 Uhr, Sa/So 8–17 Uhr), Haupthalle ETH Zürich Zentrum, Rämistrasse 101, Zürich

Die Ausstellung ist eine Initiative von Slaza.ch unter dem Patronat des Studio Tom Emerson. Konzept: Pavillon de l’Arsenal und Encore Heureux