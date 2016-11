Text: Lilia Glanzmann / 4.11.2016 08:11

Mit der Preview für Professionals und Presse startete heute Nachmittag die 16. Ausgabe des Designers' Saturday in Langenthal. An sechs Standorten präsentieren und inszenieren sich 80 Aussteller. Was den D'S speziell macht: die ansässigen Designfirmen Glas Rösch, Ruckstuhl, Girsberger, Hector Egger Holzbau und Création Baumann öffnen ihre Produktionshallen für das Publikum. «The Making of Design» gibt sich der D'S dieses Jahr als Motto. In der Bildergalerie nennen uns Besucher ihre überraschendste Entdeckung. Die Highlights aller Standorte liefern wir Ihnen im Laufe des Wochenendes nach.