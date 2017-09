Design Preis Schweiz: Die Nominierten

Text: Lilia Glanzmann / 3.09.2017 06:09

45 Projekte in zwölf Kategorien sind nominiert: Communication, Fashion, Furniture, Product – Consumer Goods, Product – Investment Goods, Research, Spatial, Textile, Rado Star Prize for Young Talents, Swiss Textiles Prize for Young Fashion and Textile Entrepreneurs, Swiss Energy Lighting Prize und den neuen Design Leadership Prize. Aus ihnen wählt die Jury die Gewinner des Design Preis Schweiz, die am 3. November in Langenthal verliehen werden. Doch bereits eine Nomination gilt in der Branche als grosse Anerkennung. Wir gratulieren.