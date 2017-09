Badens erstaunliche Festarchitektur

«Städtebau für zehn Tage» nennt es Peter Heusler, Architekt bei «2x2 Architekten» und Ko-Verantwortlicher für Festbauten im Organisationskomitee. Der Festplan der Badenfahrt ist ein alternativer Stadtplan. Dem diesjährigen Motto «Versus» folgend, unterscheidet sich Badens Innenstadt in sechs Quartiere, die sich gewissermassen dialektisch ergänzen und als Gegensatzpaare zusammenspielen: Nord vs. Süd, Oben vs. Unten, Alt vs. Neu. Das hört sich erst einmal abstrakt an, entpuppt sich vor Ort aber als ebenso sinnstiftende wie sinnliche Raumordnung. Dazu trägt die Stadt selber bei mit ihrer Topographie und ihrer Baustruktur. Aber die kluge Orchestration der Festinfrastruktur schärft die Qualitäten, so dass man sich als Besucher nicht durch einen uniformen Massenevent, sondern zwischen verschiedenen Gebieten unterschiedlicher Atmosphären bewegt. Dass selbst ein Volksfest mit einer Million Besucher idyllisch sein kann, zeigt dann beispielsweise das Festgebiet Nord, das den Kurpark und das nördlichste Limmatufer umfasst und – im Jargon der Festgestaltung – mit «Feinkultur-Überraschungen» sowie anderem «Verstecktem» progammiert wurde (demgegenüber, oder eben «versus», steht dann die lärmige Chilbi im Gebiet Süd.

So frisch die Badefahrt 2017 daherkommt (die Leitung der Festgestaltung lag bei der Künstlerin Eliane Zgraggen), so wertvoll ist die Tradition der selbsterstellten Beizen, denen das Fest seinen eigentümlichen Charme verdankt. Knapp hundert waren es dieses Jahr, konzipiert, geplant und errichtet von unterschiedlichsten Vereinen, von denen einige gar keinen anderen Zweck haben, als eben so eine Beiz zu betreiben. Es ist ein Wetteifern in Kreativität, das sich im Zehn-Jahres-Rhythmus wiederholt (häufiger findet die Badenfahrt nicht statt), befeuert von einem offiziell jurierten Wettbewerb, in welchem die schönste Beiz gekürt wird. Manche Vereine zählen Architekten und Baufachleute zu ihren Mitgliedern, und so zeugt mancher Pavillon nicht nur von Passion, sondern auch von professioneller Ambition.

Festarchitektur ist eine flüchtige Architektur. In Baden werden gerade die letzten Bauten demontiert. Unsere Bildergalerie hält einige der interessantesten Beizen fest.