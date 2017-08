Ansichten konstruieren

Text: Andres Herzog / 24.08.2017 13:08

Der Künstler Philipp Schaerer mischt mit seinen Collagen die Bildwelt der Architektur auf. Mit seinen Architekturstudenten an der EPFL und an der HES Fribourg entlockt er den Computerdarstellungen neue Möglichkeiten, die er nun auf der Website «Constructing the view» zusammengefasst hat. Wir zeigen in unserer Bildergalerie eine Auswahl. Über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Architekturvisualisierung lesen Sie im Themenheft von Hochparterre, das am 31. August lanciert wird.