Wohnen als Experiment

Text: Axel Simon / 27.06.2017 11:32

Foto: SWB

Wohnen in einer Architekturikone? Und noch dazu für nur 800 Franken? Die Zürcher Ortsgruppe des Schweizerischen Werkbunds (SWB) machts möglich. In der berühmten Werkbundsiedlung Neubühl in Zürich vermietet sie ein möbliertes Dreizimmerhaus für fünf Monate zu diesem stark reduzierten Mietpreis. Einzige Bedingung: Der oder die Bewohner veranstalten drei öffentliche ‹Salons› im Haus oder in der Siedlung, die sich rund um die Wohnung, die Siedlung oder ein anderes Wohn(bau)thema drehen.

Nachdem der SWB im Neubühl seit zwei Jahren erfolgreich die SWB Gästewohnung Neubühl betreibt erhielt er von der Genossenschaft Neubühl das Angebot, in einem weitgehend original erhaltenen Haus ein weiteres idealistisches Wohnangebot zu lancieren. Damit solle «ein Austausch über vergangene und zukünftige Wohnformen» etabliert werden, so der Vorstand der Ortsgruppe Zürich. Das SWB Experimenthaus Neubühl ist ein neues, zeitlich begrenztes Wohnangebot für alle, die sich mit Fragen von Gestaltung und Wahrnehmung auseinandersetzen. Am 29. August um 18 Uhr eröffnet das Experimenthaus mit einem Startschuss. Bis zum 5. Juli kann man sich bewerben.