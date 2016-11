Text: Urs Honegger / 24.11.2016 16:12

Eben waren Monika und Bence zu Besuch. Sie haben die Organisation «Architecture for Refugees Schweiz» gegründet. Sie haben betroffene Länder besucht und sich die Situation der geflüchteten Menschen an Ort und Stelle angeschaut. Sie sind der Ansicht, dass Architektinnen und Architekten viele Kompetenzen besitzen, um die Situation der Flüchtlinge zu verbessern. «Doch niemand tut etwas, alle warten», sagt Monika. «Wo verstecken sich unsere Architekten?» Ihr Anliegen ist es, Informationen zur Verfügung zu stellen, die Diskussion in Gang zu bringen und Kontakte zu knüpfen, um schneller und kostengünstiger agieren zu können. Alle Aktivitäten kommen auf der Facebook-Seite von «Architecture for Refugees Schweiz» zusammen – besuchen Sie sie jetzt!