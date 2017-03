Welsche Genossenschaften

Text: Andres Herzog / 8.03.2017 09:28

Am Freitag, 17. März, blickt Zürich über den baukulturellen Röstigraben: Sechs Genossenschaften aus Genf, Lausanne und Neuchâtel stellen ab 19 Uhr im Architekturforum Zürich ihre Bauprojekte vor. «Nicht nur in den Konzepten hinter den Grundrissen beweisen sie Pioniercharakter, auch in ökologischer Hinsicht sind sie wegweisend», heisst es in der Einladung. Organisiert wird der Anlass von Plattform Genossenschaften, die gemeinnützige Bauträger schweizweit vernetzt, damit das Wissen um Clustergrundrisse und Gemeinschaftsküche nicht lokal strandet.