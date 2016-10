Weisse Karten in bunter Vielfalt

Text: Werner Huber / 26.10.2016 08:33

«Carte Blanche» heisst die Schriftenreihe, in der die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Architekturabteilung der ZHAW ihr persönlichen Vorlieben dem internen aber auch einem weiteren Publikum bekannt machen. Das erste Heft erschien 2007, und kürzlich ist die Reihe bei der Nummer 50 angelangt.



In dieser Zeit sind die «weissen Karten» zu einem bunten Potpourri unterschiedlicher Themen geworden – die einen eng am Unterricht in Winterthur, die anderen in weiter Ferne, von Valencia über Kroatien, Sofia und Japan bis nach Brasilien.



Die gedruckte Auflage ist jeweils klein, doch sind alle Publikationen online verfügbar:



– Website der ZHAW

– ISSUU-Website