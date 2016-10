Text: Lilia Glanzmann / 4.10.2016 16:26

Zum sechsten Mal organisiert das Amt für Hochbauten der Stadt Zürich in Zusammenarbeit mit den Wohnbaugenossenschaften Zürich und der Baugenossenschaft «mehr als wohnen» die Fachtagung des gemeinnützigen Wohnungsbaus. Dieses Jahr unter dem Motto «Vom klugen Gebrauch» und der These, dass nachhaltige Lebensweise nicht Verzicht, sondern Gewinn bedeutet. Referierende thematisieren Nachhaltigkeit, Sharing Community, Smart Homes und Siedlungscoaching, liefern konkrete Beispiele und Anwendungen und stellen sich der Diskussion. Die Tagung findet am Freitag, 25. November 2016, in Zürich statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Details und Anmeldung finden sich hier.