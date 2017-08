Visualisierungen feiern

Am 31. August lädt Nightnurse Images zum Sommerfest und zur Heftvernissage.

Text: Andres Herzog / 18.08.2017 09:00

Wer Architektur plant, benutzt Renderings. Wie sie entstehen, woher sie kommen und warum es sie braucht, erzählt das Themenheft von Hochparterre, das in Zusammenarbeit mit Nightnurse Images aus Zürich entstanden ist. Am Sommerfest des Visualisierungsstudios am 31. August wird das Heft lanciert.