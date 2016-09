Vernissage morgen: Italomodern in Winterthur

Text: Werner Huber / 21.09.2016 14:23

Zu seinem zwanzigsten Geburtstag macht sich das Forum Architektur Winterthur gleich selber ein besonderes Geschenk: Es zeigt – exklusiv in der Schweiz – die Ausstellung «Italomodern».





Die Reise in Fotos, Plänen und weiteren Exponaten führt nach Norditalien, wo zahlreiche bekannte und unbekannte Bauten vom Aufbruch der Nachkriegszeit zeugen. Martin und Werner Feiersinger haben diese in einer Ausstellung und in einem Buch dokumentiert.





«Italomodern» in Winterthur ist jedoch nicht allein die Ausstellung, denn das Forum Architektur hat ein umfangreiches Rahmenprogramm zusammengestellt. Dieses beginnt mit der Vernissage von morgen Donnerstag, 22. September und dauert bis zur Finissage am 4. November, wenn auch das Jubiläumsfest «20 Jahre Forum Architektur Winterthur» steigt.





An der morgigen Vernissage sind die Künstler Martin und Werner Feiersinger sowie der Botschafter der Republik Italien, Marco del Panta anwesend. Ausserdem ist das vergriffene Buch wieder lieferbar.

Italomodern

Vernissage: Donnerstag, 22. September, 19 Uhr

Forum Architektur Winterthur, Zürcherstrasse 43, Winterthur

Ausstellung bis Freitag, 4. November