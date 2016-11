Vectorworks besser anwenden

«Genügt uns das?», fragen Kaschka Knapkiewicz und Axel Fickert am 29. November in den Arena Cinemas in Zürich und man darf gespannt sein, was sie aus ihrer Carte Blanche machen. Ansonsten ist das zweite ‹Anwendertreffen CAD- und BIM-Software Vectorworks› handfest: 18 thematische Master-Klassen richten sich an erfahrene Anwender. Biblap Sarkar und Steve Johnson, CEO und Chefentwickler von Vectorworks, referieren über die nächsten Jahre der Softwareentwicklung. Marc Pancera, BIM-Leiter beim Architekturbüro Itten+Brechbühl, präsentiert das preisgekrönte BIM-Projekt SwissFEL.



‹Anwendertreffen CAD- und BIM-Software Vectorworks›