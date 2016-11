Sustainability vs. Security

Text: Niklaus Haller / 29.11.2016 08:27

Foto: LafargeHolcimFoundation for sustainable construction



«Haben wir überhaupt eine Wahl oder bedingen sich Sicherheit und Nachhaltigkeit nicht gegenseitig?» Mit dieser Frage eröffnet der Gründer der ‹LafargeHolcimFoundation for sustainable construction›, Rolf Soiron, das Podium. Und mit Blick auf den Titel desselben werden sich das wohl nicht wenige der zahlreichen Besucher fragen. Es ist der vorletzte Abend der Architekturbiennale. Neben deren Kurator Alejandro Aravena sassen noch drei weitere Frontreporter auf dem Podium: Der Architekt Milinda Pathiraja, der nach dem Ende des Bürgerkriegs in Sri Lanka mit ehemaligen Soldaten eine Bibliothek gebaut hat. Der Ingenieur Robert Mardini, der beim IKRK verantwortlich für die humanitären Operationen im nahen und mittleren Osten ist. Schliesslich Jonathan Ledgard von der Future Africa Initiative der EPFL, der Dronen für eine schnelle und günstige medizinische Versorgung nutzen möchte.



Nur wenige Beispiele brauchen die Teilnehmer, um das enge Zusammenspiel zwischen dem Sicherstellen einfachster Bedürfnisse und einer nachhaltigen Entwicklung aufzuzeigen. Allerdings erzeugen die heutigen Dimensionen des Problems Zielkonflikte, wie Aravena ausführt: Laut dem UN-Habitat fordert die globale Verstädterung Behausungen für eine Million Menschen pro Woche. Stünden dafür nicht pro Familie 10'000 Dollar zur Verfügung, würde die Unsicherheit wachsen und mit ihr die Konflikte. Lösen wir hingegen die Gleichung mit den heutigen Technologien, kämen wir nicht aus der Ressourcenfalle heraus was ebenso neue Konflikte auslösen wird.



Ist diese Gleichung überhaupt lösbar? Ja, sagt Jonathan Ledgard, mit der Kombination lokaler Rezepte und neuster Technologien. In 15 Jahren werde jedes afrikanische Dorf einen ‹Droneport› haben, vielleicht ginge es auch noch viel schneller. Doch wer wird die Dronen herstellen, programmieren und kontrollieren? Von der anspruchsvollen Gestaltung der technisch anspruchslosen Dronenflughäfen erwartet er Indentitätsstiftung als Basis einer breiten Akzeptanz. Womit wir bei der Rolle der Architekten wären.



Auf dem Podium ist man sich einig: Viele Akteure werden sich neu orientieren müssen – auch die Architekten. Milinda Pathiraja versteht seine Aufgabe primär in der Koordination und plädiert bei aller Liebe zur Gestaltung für viel Neugier und weniger Angst vor dem Einfachen und Unvollendeten. Aravena möchte politischere Architekten. Die sollen sich stärker mit dem öffentlichen Raum befassen. Ist es vielleicht sinnvoller zu sagen, wo nicht gebaut werden darf, statt wo und wie? Architekten, so sind sich alle einig, sind für die Inklusion zuständig, fürs Miteinbeziehen aller. Kommt raus aus der Wolke! Benutzt den eigenen Verstand und die Macht der Menschen! Besetzt die Lücken bevor die Politik sie füllt!



Auf lafargeholcim-foundation.org gibt es mehr Infos und bald auch ein Video des Podiums.