Stadtplatz mit Aussicht

Text: Andres Herzog / 31.10.2016 16:45

Foto: PD, Michael Zapf

Fast zehn Jahre nach Baubeginn ist es dieses Wochenende endlich soweit: Die Elbphilharmonie in Hamburg wird eröffnet, jedenfalls zum Teil. Ab Samstag, 5. November, können Besucher erstmals auf die Plaza, den Stadtplatz, der zwischen Kaispeicher und Konzertaufbau 37 Meter über der Elbe liegt. Über die längste Rolltreppe Europas gelangen sie hinauf auf den Backsteinebene, der eine imposante Aussicht auf den Hafen gewährt und täglich von 9 bis 24 Uhr geöffnet ist. Doch ganz so einfach ist der Zugang nicht. Um den Personenfluss zu kontrollieren, müssen Plaza-Gänger ein Ticket lösen. Vor Ort sind diese gratis, wer online im Voraus buchen will, bezahlt zwei Euro Bearbeitungsgebühr. Konzertbesucher gelangen selbstverständlich ohne Ticket hinauf, müssen sich aber noch zwei Monate gedulden. Am 11. Januar lädt das NDR Elbphilharmonieorchester zum grossen Eröffnungskonzert. Viele Veranstaltungen der Auftaktsaison sind bereits ausverkauft, für einige sind aber noch Tickets verfügbar. Hochparterre berichtet in der Januarausgabe ausführlich über das Jahrhundertbauwerk.