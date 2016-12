Stadtmalerei

Text: Meret Ernst / 5.12.2016 15:32

Foto: zVg

Der Architekt Thomas Müller malt Stadtansichten der besonderen Art. Die grossformatigen, in Anwurfgips oder Zement aufgetragenen Landkarten zeichnen die Porträts von Städten nach, die er aus eigener Anschauung kennt. Reduziert auf die Umrisse der Baukörper verzichten die Gemälde auf Massstab und Nordausrichtung. Auch das führt dazu, dass wir die Karte als abstrakte Form lesen. Ein Strassenname und der Name der Stadt verorten im Bildtitel diese «Aktmalerei», wie Müller sein Vorgehen umschreibt. Wer die Gemälde sehen will, kann das bis Sonntag in der Popup-Galerie Burgerstockersenger tun.