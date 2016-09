Schweizer BIM-Kongress 2016

Text: Roderick Hönig / 15.09.2016 15:59

Die Digitalisierung der Baubranche verändert die gesamte Wertschöpfungskette. Mit der Lancierung des Schweizer BIM Kongresses als jährliche Veranstaltung will «Bauen digital Schweiz» die Transformation der Schweizer Bauwirtschaft ins digitale Zeitalter unterstützen. Der Kongress bietet einen Überblick. Meinungsführer und Entscheidungsträger aus dem In- und Ausland diskutieren die aktuellen Fragestellungen im internationalen Kontext in den vier Themenbereichen Politik, Innovation, Wirtschaft und Technologie.