Schweiz China Architektur

Mulan Sun, die Präsidentin der Swiss-Chinese Chamber of Architects and Artists

Text: Max Bär / 16.05.2017 10:40

Nun werden auch die Beziehung der Architektur und Kunst zwischen Schweiz und China organisiert. Denn die Swiss-Chinese Chamber of Architects and Artists ist gegründet. Im Gründungsdokument heisst es: «Zweck der SCAA ist die Förderung des gegenseitigen Verständnisses zwischen der Schweizerischen und Chinesischen Architektur- und Kunstschaffenden. Sie soll einen Beitrag leisten zur vertieften Zusammenarbeit zwischen den obenerwähnten Berufsleuten in der Schweiz und in China und ihnen eine Plattform bieten, um sich auszutauschen.» Die SCAA fördert die interdisziplinäre Zusammenarbeit. Dies geschieht insbesondere durch die Veranstaltung von Tagungen und Vorträgen, Publikationen und Medienarbeit. Präsidentin ist Mulan Sun.