‹Salon Suisse› auf französisch

Text: Urs Honegger / 30.09.2016 11:15

Foto: Rachele Maistrello

Hochparterres Dokumentation des ‹Salon Suisse 2016› im September liegt jetzt auch in einer französischen Version vor. Die drei Abende vom 8. bis 10. September 2016 waren dem Selbstbau und der Gemeinschaftsarchitektur gewidmet. Auftakt war eine Vernissage eines Wandbildes des ägyptische Künstler Mohamed Abla, der darin das Thema Selbstbau aufnahm. Am Abend erklärte dann der Spritzbeton-Protagonist Daniel Grataloup seinen Weg zum Selbstbau. Am zweiten Tag skizzierte der ägyptische Architekt Ahmad Hamid in acht Formeln sein Bild der Architektur, in dem das Handwerk zu kurz kommt und gut gestaltete Dinge auch einen gesellschaftlichen Wert haben. Am letzten Abend berichtete die portugiesische Erdarchitektur-Spezialistin Mariana Correia aus ihrem internationalen Leben als Lehrerin, Forscherin, Vermittlerin und vor allem als Verfechterin der Idee von Gemeinschaftsarchitektur. Der nächste Salon findet vom 20. bis am 22. Oktober 2016 statt.