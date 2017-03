Preisverleihung und Ausstellung Hawa Student Award

Text: Roderick Hönig / 1.03.2017 09:06

Foto: Giuseppe Micciché

Zum vierten Mal führte Hawa Sliding Solutions ihren ‹Student Award› durch. Dieses Jahr haben über 100 angehende Architektinnen und Architekten aus der Schweiz, Deutschland und Österreich «Mehr als ein Dach über dem Kopf» entworfen, genauer, Lösungen für temporäres Wohnen entwickelt. Gesucht hat das Unternehmen für Schiebelösungen für Räume und Möbel flexible Raumstrukturen für Menschen mit wenig oder keinem Einkommen. Planungsperimeter war der Flussraum der Sihl zwischen Autobahnzubringer und Bahnlinie in Zürich-Giesshübel. Drei Gewinnerteams hat die internationale Jury ausgezeichnet. Ihnen werden an der Preisverleihung vom 9. März an der ETH Zürich von Jurypräsidentin Marianne Burkhalter die Checks übergeben. Eine Ausstellung der zehn besten Wettbewerbsbeiträge ist bis am 22. März an der ETH Zürich auf dem Hönggerberg zu sehen. Weitere Ausstellungsstationen: Leibniz Universität, Hannover (9.-24. Mai) und Staatliche Akademie der bildenden Künste, Stuttgart (14.-16. Juli).

Die Preisverleihung ist auch Vernissage des Themenhefts von Hochparterre, das die Siegerprojekte dokumentiert und die sieben Entwürfe der engeren Wahl aufführt. Das Heft, das der April-Ausgabe beiliegt, zeigt, wie die kommende Architektengeneration denkt und entwirft, und auch, wie auf einem Restgrundstück in Zürich gute Grundrisse in gute Architektur verpackt werden können.