Pionierbau der klassischen Moderne

Das Gewerbegebäude an der Tribschenstrasse 51, das 1933 vom Luzerner Architekten Carl Mossdorf gebaut wurde, soll für ein Neubau der CSS abgerissen werden. Nun lancieren die Planerverbände der Zentralschweiz eine Petition zur Rettung des Baus. Die Petition will nicht die Bebauung des Areals verhindern, sondern fordert die Erhaltung, Sanierung und die Integration des ursprünglichen Gebäudes in ein neues Projekt, schreiben die Initianten von SIA, BSA, Heimatschutz und Werkbund: «Entstehen soll ein Nebeneinander oder auch Miteinander von alt und neu.» Wer sich für den Erhalt des Pionierbaus der klassischen Moderne aussprechen möchte, unterschreibt hier.