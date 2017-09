Nicht ganz dicht?

Text: Urs Honegger / 7.09.2017 17:45

95'000 (1995), 110'000 (2017) und 150'000 Einwohner im Jahr 2050: Winterthur wächst und wächst. Der diesjährige Architekturtag am 16. September widmet sich drum dem Thema Verdichtung. Die SIA-Sektion präsentiert in Zusammenarbeit mit dem Forum Architektur eine «collagierte Momentaufnahme von Winterthur» in Form einer Plakatausstellung, Präsentationen und Kurzreferaten zum Thema «NACH-VER-ENT-DICHTUNG». Es treten auf: Regula Iseli, Leiterin des Institut Urban Landscape an der ZHAW, Lukas Fischer, Geschäftsleiter Metron Verkehrsplanung, Peter Baki vom Amt für Städtebau Winterthur und der Poetry Slammer Renato Kaiser.