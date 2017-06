Neuer Präsident für die Innenarchitektur

Text: Meret Ernst / 14.06.2017 17:26

An der Generalversammlung vom 9. Juni wählten die Mitglieder der VSI.ASAI Remo Derungs zum neuen Präsidenten. Der gebürtige Churer ist diplomierter Innenarchitekt, Gestalter und Szenograf. Zur Zukunft seines Berufsstandes äussert sich der neu gewählte Präsident optimistisch: «Der Innenarchitektur gehört die Zukunft, da sie massgeblich die Beziehung zwischen Mensch und Raum gestaltet und deren Qualitätsverbesserung zum Ziele hat. Zeitgemässe Innenarchitektur ist gebaute Struktur, nicht nur Oberfläche oder applizierte Dekoration.» Remo Derungs wurde an der Generalversammlung gewählt, an der das 75-jähriges Bestehen der Verinigung mit einem grossen Jubiläumsfest gefeirt wurde. Die Vereinigung wurde 1942 in Zürich von einer Gruppe von Kunstgewerbeschülern gegründet. Wilhelm Kienzle bestärkte sie in ihrer Absicht, Innenarchitektur als einen eigenständigen Berufszweig zu etablieren. Es ging darum, Architektur nicht mehr nur von aussen, sondern von innen heraus zu betrachten – aus Sicht der Nutzerinnen und Nutzern.



Nach seiner Hochbauzeichner-Lehre studierte Remo Derungs an der Hochschule für Gestaltung und Kunst in Zürich Innenarchitektur- und Produktgestaltung, arbeitete danach zunächst bei Peter Zumthor in Haldenstein und anschliessend bei Alfredo Häberli in Zürich bevor er sich ebendort selbständig machte. Seit 2000 führt er zusammen mit Carmen Gasser Derungs die Ateliers für Innenarchitekturen und Szenografie in Chur und Zürich. Neben Um- und Ausbauprojekten im In- und Ausland entwickelt Gasser-Derungs heute auch Ausstellungen und Installationen für diverse Museen und Institutionen in der Schweiz. Remo Derungs ist seit über 15 Jahren Aktiv-Mitglied beim VSI.ASAI. Er ist Gastdozent und Gastkritiker für Ausstellungsgestaltung und Innenarchitektur an der HTW Chur, der Schule für Gestaltung Bern / Biel B:B und der Hochschule Luzern. 2012 übernahm Remo Derungs zusammen mit Carmen Gasser Derungs die künstlerische Leitung des Museums «Das Gelbe Haus Flims».