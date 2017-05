Plattform zum Modularen Bauen

Text: Sue Lüthi / 11.05.2017 14:04

Foto: Gabriella Fleury

Das Online-Magazin modulart.ch ist schweizweit das Erste seiner Art und bietet ein neuartiges Labor, um die systematische Denk- und Bauweise zu beleuchten. Wegweisende Projekte, Forschungsarbeiten und visionäre Bauherren, Architekten, Planer und Unternehmer werden vorgestellt. Ebenso Debatten, die den State of the Art dieser Denk- und Bauweise beleuchten. Am Dienstag, 16. Mai 2017 wird modulart.ch in der Cinématte in Bern von 18 bis 20 Uhr lanciert. Sowie am Mittwoch, 17. Mai 2017, in der LaborBar in Zürich von 18 bis 20 Uhr. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen und sich gebeten, sich hier anzumelden.