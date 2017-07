Neue Geschäftsführerin bei Hochparterre Bücher

Rita Limacher kündigt mit diesem Flyer die Schliessung ihrer Architekturbuchhandlung DomusHaus in Basel nach 23 Jahren an. Der Ausverkauf dauert bis zum 24. August.

Text: Roderick Hönig / 26.07.2017 14:50

Vor zehn Jahren hat Hanspeter Vogt seine Architekturbuchhandlung von Bern nach Zürich gezügelt – seit zehn Jahren gibt es Hochparterre Bücher an der Gasometerstrasse. Nun zieht es Vogt mit seiner Familie nach Amerika, genauer nach Kalifornien. Er hinterlässt eine gesunde Fachbuchhandlung, die dem weltweiten Online-Buchhandel und der gefallener Buchpreisbindung in der Schweiz erfolgreich die Stirn geboten hat und weiterhin bietet. Die Kompetenz und das Bücherwissen von Hanspeter Vogt und Esther Kirianoff haben Hochparterre Bücher über die Jahre zur wichtigsten Architekturbuchhandlung der Schweiz gemacht. Wie anspruchsvoll diese Aufgabe und das Umfeld ist, zeigt die erst kürzlich angekündigten ersatzlosen Schliessungen der Architekturbuchhandlungen Archigraphy in Genf (Gründung 1985) und DomusHaus in Basel (Gründung 1994) im August 2017.

Vogts Nachfolgerin heisst Cornelia Thalmann. Sie übernimmt ab September die Geschäftsleitung von Hochparterre Bücher. Nach Stationen in Luzern, Paris und Basel hat die ausgebildete Buchhändlerin die letzten acht Jahre als Co-Geschäftsführerin in der Buchhandlung Barth gearbeitet. Sie wird zusammen mit Esther Kirianoff die Geschicke der Buchhandlung weiterführen. Wir wünschen Hanspeter, Cornelia und Esther alles Gute!



Willkommens- und Au-revoir-Umtrunk: 25. August 2017, ab 19 Uhr, Hochparterre Bücher, Gasometerstrasse 28, Zürich