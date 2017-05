Neu aufgestellt

Seit über zehn Jahren bietet das Center for Urban & Real Estate Management (CUREM) der Universität Zürich mit dem berufsbegleitenden Studiengang zum Master of Advanced Studies in Real Estate ein Weiterbildungsprogramm für Fach- und Führungskräfte der Immobilienwirtschaft. Nun hat CUREM den Studiengang überarbeitet und das Curriculum noch klarer strukturiert, damit es entlang eines roten Fadens von den theoretischen Grundlagen zum angewandten Immobilienmanagement führt. Der Studiengang ist neu in drei Teile und neun Module gegliedert. In einem ersten Teil zum Thema «Fläche» erhalten die Absolventinnen und Absolventen grundlegende Kenntnisse der Zusammenhänge zwischen menschlichen Bedürfnissen, Flächen-, Anlage- und Baumärkten, Mobilität sowie Regulationen und erschliessen sich so die optimale Basis, um Wertschöpfung im Raum zu verstehen. Der zweite Teil mit dem Titel «Objekt» zeigt, wie die Wertschöpfung über den gesamten Immobilienlebenszyklus von der Projektentwicklung über das Bestandsmanagement bis zur Transaktion optimiert wird. Der abschliessende dritte Teil mit dem Titel «Portfolio» beschäftigt sich mit Immobilienportfolios in verschiedenen Anlageformen. Absolvierende lernen, Ressourcen optimal zu allozieren und mit unterschiedlichsten Akteuren kompetent zu interagieren. Gegliedert wird dieser dritte Teil in die Module Portfoliomanagement, Investmentmanagement und Urban Management.