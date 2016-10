Motor Zusammenarbeit

Erste Station: der Axpo Neubau in Baden. Rolf Meier und Martin Leder führten durch mehrere Sicherheitsschleusen hindurch ins Personalrestaurant. Um trotz hoher technischer Auflagen einen Raum mit stimmiger Atmosphäre zu schaffen, hatten die Architekten Fabia Zindel mit der Oberflächengestaltung betraut. Die Anforderungen an die Textildesignerin waren komplex: Akustikvorschriften, Lüftung und haustechnische Notwendigkeiten mussten in die Gestaltung integriert werden. Während der Projektphase bezog Zindel für zwei Wochen einen Platz im Architekturbüro. So konnte sie das Muster direkt in die Ausführungspläne übertragen. «Die Auseinandersetzung mit dem dreidimensionalen Raum und die technische Umsetzung waren anspruchsvoll. In der Arbeit für mein Label Matrix treffe ich unabhängige gestalterische Entscheidungen. Die Eingebundenheit in den Arbeitsprozess von Meier Leder Architekten und die engen technischen Rahmenbedingungen waren eine interessante Herausforderung», erklärt Zindel. Der Produktdesigner Jörg Boner erarbeitete das Lichtkonzept für das Areal. Im Gespräch mit den Architekten kristallisierte sich heraus, dass die Lösung in der Entwicklung einer Strassenlaterne lag. Im Aussenbereich dient die Leuchte neben ihrer eigentlichen Funktion auch als verbindendes Element zwischen den Gebäudetypen. Im Innenhof wirkt sie als skulpturales Objekt. Auch Boner schätzte den Dialog mit den Architekten: «Oft kennen wir unsere Kunden wenig, wir agieren quasi aus der zweiten Reihe heraus. Dieses Projekt bot die Möglichkeit, mit den Kunden, also Meier Leder, auf eine konkrete Situation hin zu spielen.»