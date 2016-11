Master in Wohnungsbau

Text: Urs Honegger / 2.11.2016 14:16

An der ETH Zürich am Departement Architektur (D-ARCH) wird per Januar 2017 ein neuer Master of Advanced Studies eingeführt. Zusammen mit der Architekturabteilung (ETSAM) der Polytechnischen Universität Madrid (UPM) wird zukünftig ein international besetzter und praxisorientierter Studiengang mit Schwerpunkt Wohnungsbau angeboten. Das Programm richtet sich an Architektinnen und Architekten, die bereits über einen Masterabschluss verfügen und sich mit vertieftem Fachwissen und Know-how im Wohnungsbau einen Wettbewerbsvorteil in ihrer praktischen Tätigkeit aneignen möchten. Das Vollzeit-Studium in Englischer Sprache findet von Januar bis Juli an der Architekturschule in Madrid statt und wird nach erfolgreichem Bestehen mit dem Titel ‹MAS UPM/ETH CH› abgeschlossen. Interessierte können sich ab sofort über die unten genannten Webseiten informieren und bewerben. Weitere Informationen unter: www.ethz.ch/weiterbildung und www.mchmaster.com