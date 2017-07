Martin Hofer verlässt Wüest Partner per Ende 2017.

Text: Lilia Glanzmann / 3.07.2017 17:44

Nach 28 erfolgreichen Jahren bei Wüest Partner hat sich Martin Hofer entschieden, mit dem Erreichen des 62. Altersjahres das Unternehmen per Ende 2017 zu verlassen. Nach zweijähriger Mitarbeit beim Vorgängerunternehmen Wüest & Gabathuler hat er, gemeinsam mit Hannes Wüest und Markus Schweizer, 1992 die Firma Wüest & Partner gegründet und aufgebaut. Teil seiner Tätigkeit war die Immobilienentwicklung, wo er auch für unkonventionelle Projekte initiierte wie etwa das «Noerd» in Oerlikon. Zudem war er über viele Jahre Mitglied der Geschäftsleitung und des Verwaltungsrates, den er von 2012 bis 2015 präsidierte. Martin Hofer bleibt dem Unternehmen verbunden und will seine Expertise zukünftig auch im Rahmen einzelner Kundenprojekte einbringen.