Martian Killias wird Präsident des Schweizer Heimatschutzes

Am Wochenende wählten die Delegierten des Schweizer Heimatschutzes den Lenzburger Anwalt und Soziologen Martin Killias zum neuen Präsidenten. Killias präsidiert heute den Zürcher Heimatschutz und hat sich unter anderem laut und deutlich gegen den widerrechtlichen Abbruch der Fröschegrueb in Regensdorf eingesetzt (siehe ‹Hartes Urteil›).



Killias übernimmt das Steuer von Philippe Biéler, der nach zwölf Jahren aus statuarischen Gründen zurück tritt. Der Verband dankt ihm für das gestärkte progressive Heimatschutzverständnis. Seit er 2005 zum 100. Geburtstag des Heimatschutzes sein Amt antrat, öffnete das Heimatschutzzentrum in der Villa Patumbah in Zürich (siehe ‹Die Baukulturlernvilla›) und der Verband etablierte die Stiftung «Ferien im Baudenkmal» (siehe ‹10 Jahre Ferien›).