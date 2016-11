Livestream vom vierten Salon Suisse

Text: Urs Honegger / 22.11.2016 16:41

Foto: Wade Zimmermann

Wollen wir überleben, müssen wir sparen. Der Salon Suisse im November, die letzte Veranstaltung der Reihe, fragt nach den Kosten unserer Art des Bauens im monetären, sozialen und ökologischen Sinn. Unter dem Titel «Let's reduce» präsentieren diesen Donnerstag, Freitag und Samstag verschiedene Architekten, wie sie Ressourcen sparend bauen. Am Donnerstag, 24. November hinterfragt Paul Humbert vom Fribourger Büro LVPH die ökonomische Dimension der Architektur in der reichen Schweiz. Am Freitag, 25. November referieren der britische Architekt David Adjaye und die amerikanische Aktivistin Ellen Baxter über eine neue Typologie bezahlbaren Wohnungsbaus. Den Abschluss macht am Samstag, 26. November das Schweizer Literaturkollektiv AJAR mit einer Performance über die grundlegenden Fragen des Salon Suisse 2016. Hochparterre überträgt die drei Veranstaltungen ab 19.15 Uhr live über Periscope (www.periscope.tv/hochparterre). Eine ausführliche Dokumentation finden Sie ab Mitte der kommenden Woche im Netz. Alle Informationen zur Berichterstattung vom Salon Suisse gibt es unter www.hochparterre.ch/salonsuisse. Der «Salon Suisse» ist das Begleitprogramm des Schweizer Auftritts an der 15. Internationalen Architekturbiennale – La Biennale di Venezia. Der «Salon Suisse» ist eine Initiative der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia.