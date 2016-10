Livestream vom dritten Salon Suisse

Text: Urs Honegger / 18.10.2016 16:50

Der Salon Suisse im Oktober geht tiefer. Unter dem Titel «Let's dig» treten diesen Donnerstag, Freitag und Samstag drei spannende Persönlichkeiten auf. Der Schweizer Architekt Peter Vetsch vergräbt seine bio-klimatischen Gebäude zur Hälfte in der Erde. Mehr als neunzig davon hat er schon gebaut. Am Donnerstag präsentiert er sein Werk. Tags darauf spricht die iranische Architektin Mahnaz Ashrafi über ihre Forschung über Höhlenbehausungen im iranischen Maymand, UNESCO Weltkulturerbe. Die koptischen Kirchen des Mukattam Steinplateaus in Ägypten stehen am Samstag im Zentrum. Der koptische Priester und Kunsthistoriker Maximous El Antony erklärt die Bauwerke und ihre Bedeutung für die koptischen Kultur. Hochparterre überträgt die drei Veranstaltungen ab 19.15 Uhr live über Periscope (www.periscope.tv/hochparterre). Eine ausführliche Dokumentation finden Sie ab Mitte kommender Woche im Netz. Alle Informationen zur Berichterstattung vom Salon Suisse gibt es unter www.hochparterre.ch/salonsuisse. Der «Salon Suisse» ist das Begleitprogramm des Schweizer Auftritts an der 15. Internationalen Architekturbiennale – La Biennale di Venezia. Der «Salon Suisse» ist eine Initiative der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia.