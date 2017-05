Kiew: Architekturfestival und Workshop

Text: Werner Huber / 3.05.2017 15:22

Anfang Juni wird in Kiew das 10. internationale Architekturfestival CANactions stattfinden. Das Thema der diesjährigen Ausgabe heisst „Werte“. Über Werte in Architektur, Städtebau und im Leben allgemein soll denn auch diskutiert werden. Spezielle Gäste sind Martin Rein-Cano (Gründer des Landschaftsarchitekturbüros Topotek 1, Berlin), Florian Idenburg (Chef des Architekturbüros SO-IL, New York) sowie der Amsterdamer Architekt Hans van der Heijden (Professor an der University of Cambridge).



Diese und andere Gäste werden Vorträge auf der Hauptbühne des Festivals halten. Im Rahmen des Festivals kann man Ausstellungen besuchen, den Präsentationen junger Architekten beiwohnen, an Diskussionen und Workshops teilnehmen.

Am Vorabend des Festivals wird Jord den Hollander den Workshop „Cycling Cities Kiyv“ leiten, an dem man die Bedingungen für Velofahren in verschiedenen Städten der Welt miteinander vergleichen kann.



Ort des Festivals ist das Mystetskyi Arsenal, der grösste Kunst- und Kulturkomplex der Ukraine.



Dieser Ort steht auch im Zentrum des internationalen Workshops, der im Rahmen – und im Vorfeld – des Architekturfestivals stattfindet. Das Arsenal wurde 1783–1801 nach einem Projekt von Generalleutnant Iwan Keller für die Kiewer Garnison erbaut. Das Gebäude ist ein Geschichts- und Architekturdenkmal auf dem Areal der Petschersker Festung.



Ab 2005 wurde das Arsenal unter dem Namen „Mystetskyi Arsenal“ eine Kultur- und Kunstinstitution mit einer Fläche von 9,8 Hektaren und dem Ausstellungsgebäude von 56’000 Quadratmetern. Zurzeit sind davon 12’000 in Betrieb.



Das Ziel des Workshops ist die Erarbeitung räumlicher Entwicklungsstrategien, die in interdisziplinären Teams erarbeitet werden sollen. Dazu gehören die räumliche Entwicklung und die Entwicklung von Strategien zur Nutzung.

10. CANactions Festival

Datum: 2. und 3. Juni 2017

Ort: Mystetskyi Arsenal, Kiew

Internationaler Workshop

Datum: 29. Mai bis 3. Juni 2017

Ort: Mystetskyi Arsenal, Kiew

Anmeldeschluss für den Workshop: 7. Mai 2017