Text: Urs Honegger / 10.05.2017 17:35

Im Rahmen der appli-tech 2018 findet zum zweiten Mal ein Innovationswettbewerb für Planer und Handwerker statt. Die diesjährige Ausgabe steht unter dem Titel «Sanierung von Wohnbauten zwischen 1949 und 1965». «Die wenigsten Gebäude in der Schweiz entsprechen dem energiepolitischen Ziel der Energiestrategie 2050. Daraus entsteht für Handwerker und Planer eine anspruchsvolle künftige Aufgabe: Die energetische Modernisierung der bestehenden Bausubstanz», heisst es in der Ausschreibung. Für den Innovationswettbewerb formieren Maler und Gipser, Farbgestalter, Architekten, Ingenieure, Fassadenbauer, Studierende und Handwerker in höherer Ausbildung ein Team und erarbeiten gemeinsam Lösungen für die Modernisierung von Putzfassaden aus der Zeit zwischen 1949 und 1965. «Dabei müssen sie sich auf neuartige Weise mit den drei Werkstoffen Farbe, Putz und Wärmedämmung auseinandersetzen und sollen auch Mut zum experimentellen Arbeiten zeigen», erklärt Ursula Gerber, Messeleiterin der appli-tech. Die Wettbewerbteams dürfen selber ein Sanierungsobjekt wählen. Die fünfzehn besten Arbeiten werden an der appli-tech vom 31. Januar bis am 2. Februar 2018 im Rahmen einer Sonderschau ausgestellt. Die Preisvergabe erfolgt am 30. Januar 2018 am Architektursymposium.