Illiz Architektur gewinnt auf Swiss-Architects

Text: Urs Honegger / 2.02.2017 17:27

Foto: Hertha Hurnaus

Das Schwimmbad Allmendli in Erlenbach von Illiz Architektur wurde zum Bau des Jahres 2016 der Internetplattform Swiss-Architects gewählt. Es verwies die Schiffstation Rüschlikon von Naomi Hajnos und die Bahnstation in Churwalden von Ritter Schumacher mit grossem Abstand auf den zweiten, respektive dritten Platz, teilt Swiss-Architects heute mit. Die Architektinnen begründen die Besonderheit ihres Entwurfs folgendermassen: «Eine unterirdische Militärschutzanlage auf dem Erlenbacher Schulareal sollte zu einem Lehrschwimmbad umgenutzt werden. Da das Gelände jedoch einen Ausblick auf den Zürichsee bietet, haben wir das eigentliche Schwimmbecken in die bestehende unterirdische Kubatur nur hineingehängt – so liegt der Wasserspiegel des Beckens nun ebenerdig im Gelände und ermöglicht beim Schwimmen einen weiten Blick auf den See.»