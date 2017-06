Hydroplant wird 45.

Vor 45 Jahren begann Hydroplant als kleine Gärtnerei mit drei Mitarbeitern. Seither haben die heute 51 Mitarbeiter 13'500 Liter Bio-Dünger verbraucht, 245'308 Tage lang Pflanzen gefplegt, 1'010 Fassaden und Wände installiert und 10'000 Büros begrünt. Hydroplant forscht und plant und hat einen Showroom in Oerlikon, zwei Aussenposten in Baar und Bern sowie 4'000 Quadratmeter Gärtnerei in Gossau.



Das sind Gründe genug für ein grosses Fest unter freiem Himmel. So lädt Hydroplant Ende August zu kühlem Bier und Wurst vom Grill und verspricht, das Thema Grün werde sich als roter Faden durch den Abend ziehen. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!



Hydroplant Sommerfest