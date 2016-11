Her mit der Konkurrenz!

«Hey, ich bin Hannes. Ich bin Florian. Ich bin Katharina. Gemeinsam machen wir die Zeitschrift manege für architektur.» Lockerflockig und schwarzweiss wohlgekleidet präsentieren sich die ehemaligen ‹archithese›-Redaktoren in einem Video. Seit einem Jahr arbeiten sie an einem Heft zum Thema «Generation» und fragen darin: Wie treten wichtige Architekten ab und was machen die Jungen? Wie machen wir uns selbständig, wie kommen wir zu Aufträgen und Ideen? Als Autorinnen und Gesprächspartner wirkten bekannte und weniger bekannte Leute aus Deutschland, Japan, Italien, Tschechien, Österreich und den USA.



«Jetzt brauchen wir euch, um das Projekt zu realisieren», sagen die drei. Und so suchen sie per Crowdfunding mindestens 11'000 Euro, lieber 15'000. Seit drei Tagen läuft die Sache und 930 Euro sind beisammen. Bei einer Laufzeit von 21 weiteren Tagen könnte es gelingen. Vom 5-Euro-Geschenk über 20 Euro für die erste Ausgabe, 50 Euro für ein signiertes Exemplar bis zum Dreigang-Menü mit gemeinsamem Heftkonzept-Workshop für 1500 Euro ist alles möglich.



Die Manege verspricht 72 Seiten, grossartige Gestaltung, guten Druck und keine Werbung. Sie will unabhängige Kritik erlauben, «mit Witz und Akribie» vernachlässigte Themen aufgreifen und Positionen aus der ganzen Welt zusammenführen. Darum auch die Kleinschreibung und der Simple-English-Duzi-Ton. Hannes schliesst: «Unterstützt uns und ihr bekommt das Heft und die Ideen um die Architektur in der Zukunft zu verändern.»