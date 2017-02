HdM erweitern den Helvetia Hauptsitz

Text: Urs Honegger / 15.02.2017 12:05

Foto: Herzog & de Meuron

Das Architekturbüro Herzog & de Meuron erweitert und erneuert den Hauptsitz von Helvetia Versicherungen an der St. Alban-Anlage in Basel. «Durch das Projekt Helvetia Campus Basel entstehen neben modernen Büroräumlichkeiten auch Begegnungsräume für die Bevölkerung», schreibt das Unternehmen heute in einer Pressemitteilung. Die Bauarbeiten sollen dieses Jahr nach den Sommerferien beginnen. Bis voraussichtlich Ende 2020 entsteht parallel zum heutigen Hauptgebäude ein Zwillingsbau als «zeitgemässe Neuinterpretation» des bestehenden Gebäudes. Die beiden Hochhäuser werden durch einen Zwischenbau verbunden, der ein «grossräumiges, transparentes Auditorium einen repräsentativen Empfangsbereich» und Räumlichkeiten für Veranstaltungen aufnimmt, heisst es weiter. Das Mitte der 1950-er Jahre erbaute, bisherige Hauptgebäude werde anschliessend einer umfassenden Erneuerung unterzogen. Das gesamte Projekt dauert bis voraussichtlich Ende 2023 und kostet insgesamt rund 200 Millionen Schweizer Franken.

Durch die Formation der neuen Gebäude erhalte Helvetia eine klare Adresse an der St. Alban-Anlage und eine Sichtbarkeit im Stadtbild. «Zeichenhaft ist dabei das aus Alt- und Neubau entstehende Paar zweier Bürogebäude. Seine Silhouette gibt dem Campus eine unverwechselbare Identität», wird Pierre de Meuron zitiert. Und seitens Helvetia heisst es: «Die hochwertige Architektur von Herzog & de Meuron trägt sowohl den Bedürfnissen nach einer deutlichen Verbesserung unserer Abläufe und einer Modernisierung unserer Arbeitswelt am Basler Hauptsitz Rechnung als auch den Anliegen der lokalen Bevölkerung nach einer Aufwertung des Quartiers mit Begegnungszonen in einer offenen, ansprechenden Atmosphäre», Ralph-Thomas Honegger, Leiter Anlagen von Helvetia.