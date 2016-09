Gute Bauten in Zürich

Text: Axel Simon / 15.09.2016 20:00

Foto: Georg Aerni

Seit 1945 zeichnet die Stadt Zürich gute Bauten aus, dieses Jahr zum 17. Mal. Drei Tage lang besichtigte und diskutierte die 14-köpfige Jury, darunter eine Stadtpräsidentin und 3 Stadträte. Aus den 159 eingereichten Bauten suchten sie zwölf Preisträger und acht Anerkennungen aus.



An der heutigen Preisverleihung wurden die 12 ausgezeichneten Bauten 2011–2015 bekanntgegeben. Es sind:



– Hohes Haus West, Bauträgerschaft: Miteigentümerschaft Loeliger, Architektur: Loeliger Strub

– Umbau Hauptsitz Zürcher Kantonalbank, Architektur: jessenvollenweider architektur, Basel

– Wohnüberbauung Klee, Bauträgerschaft: Baugenossenschaft Hagenbrünneli BGH und Gemeinnützige Bau- und Mietergenossenschaft Zürich GBMZ, Architektur: Knapkiewicz & Fickert Architekten, Zürich

– Toni-Areal, Bauträgerschaft: Allreal Toni AG, Architektur: EM2N, Zürich

– Gewerbehaus Noerd, Bauträgerschaft: Immobilien-Anlagestiftung Turidomus, Zürich mit Senn Resources, St. Gallen, Architektur: Beat Rothen Architektur, Winterthur

– Hunziker Areal, Bauträgerschaft: Baugenossenschaft mehr als wohnen, Zürich

Architektur: Futurafrosch, Duplex Architekten, Müller Sigrist Architekten, Pool Architekten, Miroslav Šik Architekt, Zürich

– Umbau Hallenbad City, Bauträgerschaft: Stadt Zürich, Amt für Hochbauten, Architektur: Ernst Niklaus Fausch Architekten, Aarau und Zürich

– Letzibach Teilareal C, Bauträgerschaft: SBB Immobilien Development, Zürich

Architektur: Arbeitsgemeinschaft Adrian Streich Architekten und Loeliger Strub Architektur, Zürich

– Wohn- und Gewerbesiedlung Kalkbreite, Bauträgerschaft: Genossenschaft Kalkbreite und Stadt Zürich, Amt für Hochbauten, Architektur: Müller Sigrist Architekten, Zürich

– Sechseläutenplatz, Parkhaus Opéra, Sechseläutenplatz, Bauträgerschaft: Opernhaus Zürich AG, Parkhaus Opéra AG und Stadt Zürich, Tiefbauamt, Architektur: Zach + Zünd Architekten, Zürich, Landschaft: vetschpartner Landschaftsarchitekten, Zürich

– Siedlung Grünmatt, Bauträgerschaft: Familienheim-Genossenschaft Zürich FGZ, Architektur: Graber Pulver Architekten, Zürich und Bern

– Bürohochhaus Prime Tower, Bauträgerschaft: Swiss Prime Site AG, Olten, Architektur: Annette Gigon/Mike Guyer Architekten, Zürich



Anerkennungen gingen an:

- Siedlung Heizenholz

- Siedlung Frieden

- Schulpavillon Allenmoos II

- Erweiterung Serviceanlage Herdern

- Quartierpark Pfingstweid

- Aufgänge Hardbrücke

- Tamedia Medienhaus



Der Elefantenpark des Zoos Zürich bekam ebenfalls eine Anerkennung und wurde im Vorfeld online für den Publikumspreis gewählt.



Zwei Dinge fallen auf: Erstens beschränken sich die 12 Auszeichnungen auf grosse, wichtige Bauten; Überraschungen, wie auch kleine Projekte fehlen. Das wird auch daran liegen, dass die Hälfte der Jury aus Vertretern der Stadt Zürich besteht, die natürlich ihre grossen, öffentlichen Bauvorhaben auch gebührend würdigen möchte. Zweitens fehlen einige Projekte, die in Architektenkreisen wichtige Impulse setzten (z.B. Peter Märklis Wohnbauten an der Gutstrasse oder EMIs Wohnhaus in Hottingen). Das liegt an der neuen interdisziplinären Breite der Kriterien und auch der Jury: Wie beim SIA-Umsicht-Preis spielen nun auch bei den ‹Guten Bauten› der Stadt alle Ebenen der Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle. Die reine Architektur war Gestern.



Eine der zahlreichen Begleitveranstaltungen bestreitet Hochparterre zu diesem Thema: Baukultur oder Baukunst - Welche Aufgabe hat Architektur heute? Zeit: Dienstag, 24. Januar 2017, 19.00 Uhr, Ort: Stadthaus



Die Ausstellung im Lichthof des Stadthauses, kuratiert von Christine Moser und Axel Simon, zeigt bis zum 11. Februar 2017 die zwölf Bauten mit Texten und Bildern, Plänen und wunderbaren Filmen von Marcel Bächtiger und Marc Schwarz.



Weitere Infos auf der Webseite.