Text: Roderick Hönig / 3.02.2017 09:15

Seit 1984 ist die Stiftung des Architektenehepaars Heinrich und Erna Walder aktiv. Die Stiftung fokussiert auf den Bereich «Wohnen im Alter» und schreibt alle zwei Jahre den Wettbewerb «Gut Wohnen und Leben im Alter» aus. Die Auswahl der Preisträger zeigt, dass es nicht in erster Linie um Architektur geht, aber dass Architekten und Architektinnen eine wichtige Rolle beim «Wohnen im Alter» spielen können. Ein Preisträger der Kategorie «Bau-, Siedlungs- und Quartiervorhaben» 2016 ist beispielsweise der Berglandhof in Ernen. Es ist ein Generationenhaus mit Clustergrundrissen, das als Wohn- aber auch Finanzierungsmodell fürs Wohnen im Alter in Berggebiete ausgezeichnet wurde. Die Jury schreib dazu: «Das Generationenhaus bietet älteren Menschen eine Lebensform, die es ihnen möglich macht, noch vorhandene Ressourcen im landwirtschaftlichen oder dem geplanten Gasthaus-Betrieb adäquat einzubringen. Ganz unterschiedliche Fähigkeiten der Bewohnerinnen und Bewohner können zum Tragen kommen. Das Finanzierungs- und Wohnrechtsmodell schafft eine neue Form eines Generationenvertrags: Künftige Bewohner und Bewohnerinnen wählen zwischen regulärem Mietverhältnis, einem Voll- oder einem Teil-Miet-Darlehen. Das Darlehen dient der Baufinanzierung und wird ab Einzug monatlich «abgewohnt».

Weitere Preisträger sind: Die Service-Plattform Bonacasa, erstmals angewendet im Suurstoffi-Areal in Risch-Rotkreuz – ein digitales Tool, interessant für professionelle Immobililenfirmen; die Siedlung Thunstrasse in Burgdorf der Genossenschaft GenerationenWohnen, weil sie Lebensqualität bis ins hohe Alter bringt; die Sanierung und Erweiterung des Ensemble Zähringer in Bern durch den Schweizerischen Gemeinnützigen Frauenverein Bern, weil es bezahlbaren Wohnraum mitten in der Stadt erhält; die Siedlung Winkelhalden in Oberrieden als wegweisendes Modell für Gemeinden mit grossem Einfamilienhausbestand.