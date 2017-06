Grüner Benefit

Wie beeinflussen Pflanzen die Luftqualität in Grossraumbüros? Und wie wichtig ist saubere Luft für das Wohlbefinden? Anlässlich des 45-Jahr-Jubiläums der Firma Hydroplant referiert morgen im Werk 11 in Oerlikon Professor Volker Mersch-Sundermann, Experte für Umweltmedizin, über die Bedeutung von Grün für die Lufthygiene. Nach dem Vortrag haben Besucher die Gelegenheit, Fragen zu stellen und sich beim anschliessenden Apéro in entspannter Atmosphäre auszutauschen. Hier geht es zur Anmeldung und zu weiteren Jubiläums-Events.