Grenzenloser Diskurs

Text: Andres Herzog / 9.05.2017 09:18

Das Online-Magazin Cartha wurde 2015 als «naive, experimentelle Alternative» zum Mainstream der Architekturpublizistik lanciert. Dahinter stehen die jungen Architekten Elena Chiavi, Pablo Garrido i Arnaiz, Francisco Moura Veiga, Francisco Ramos Ordóñez und Rubén Valdez, die sich alle in Basel kennen gelernt haben. Seit der Gründung sind jedes Jahr drei Nummer erschienen, die auf Englisch weitläufige Jahresthemen wie «Relations» oder «The Form of Form» behandeln. Cartha war lange nur Insidern bekannt. Dieses Jahr dürfte sich das ändern. Das Magazin wurde im März für die Swiss Art Awards 2017 in der Kategorie Vermittlung nominiert. Am 12. Mai lanciert Park Books in seiner neuen Buchhandlung in Zürich ein Buch, das Cartha zum deutschen Pavillon an der Architekturbiennale 2016 in Venedig herausgibt. Bereits 2016 sind im selben Verlag die Beiträge zum Thema «Relations» als Buch erschienen. Das diesjährige Thema heisst: «The Limits of Fiction in Architecture». Bis 15. Juni können Interessierte Texte einreichen, die die Grenzen zwischen Fiktion und Realität in der Architektur beleuchten.