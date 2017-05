Gesucht: Gute Bauten in Graubünden

Text: Rahel Marti / 9.05.2017 10:03

Dieses Jahr werden in Graubünden wieder Auszeichnungen für gute Bauten verliehen – zum fünften Mal nach 1987, 1994, 2001 und 2013. Bis am 12. Juni können Bauträgerschaften, Ingenieure und Ingenieurinnen, Architektinnen und Architekten, Planer und Planerinnen zum Wettbewerb einreichen, und zwar online auf www.gute-bauten-graubuenden.ch.

Geehrt werden «Bauherrschaften, die durch ihre Baugesinnung einen beispielhaften Beitrag zur Baukultur in der Region geleistet haben und deren Projekte der Öffentlichkeit gegenüber als Vorbild einer guten Bauqualität dienen können», schreibt der Verein Gutes Bauen Graubünden. «Baukultur wird dabei in einem umfassenden Sinn verstanden als Zusammenwirken der Disziplinen Architektur, Landschaftsarchitektur, Denkmalpflege, Städtebau, Raumplanung und Ingenieurbaukunst. Die Auszeichnung will die öffentliche Auseinandersetzung mit dem gebauten Lebensraum fördern und ein Bewusstsein für die Bedeutung einer hochwertigen Baukultur schaffen.»

Die Jury besteht 2017 aus Bauingenieur Andrea Pedrazzini (Vorsitz), Nationalrat und Landwirt Hansjörg Hassler sowie den Architektinnen und Architekten Barbara Strub (Loeliger Strub, Zürich), Thomas Hasler (Staufer Hasler, Frauenfeld) und Rahel Marti (Hochparterre).

Den Verein, der neu für die Auszeichnung verantwortlich ist, tragen eine Reihe von Verbänden und Institutionen: Bund Schweizer Architekten BSA, Ortsgruppe Zurich; Bündner Heimatschutz BHS; Bündner Vereinigung für Raumentwicklung BVS; Heimatschutz Sektion Engadin und Südtäler; Institut für Bauen im alpinen Raum der HTW Chur; Schweizerischer Werkbund SWB, Ortsgruppe Graubünden; Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein SIA, Sektion Graubünden.