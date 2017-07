Gartenausstellungsbuchgespräch

Gespräch über ein Buch zu einer Ausstellung als Garten. Das ist es, was nächsten Donnerstag in einer Zürcher Buchhandlung stattfindet. Doch von vorne: Letzten Herbst gestalteten EMI Architekten und der Landschaftsarchitekt Daniel Ganz eine Ausstellung in der Architektur Galerie Berlin. ‹Garten› hiess sie und war tatsächlich: ein Garten im Innenraum. Dieser und andere Gegensätze bereiteten den drei Machern eine «schelmische Freude» und sie feilten lange daran, wie Druck, Licht und Decke beschaffen sein müssen, damit das Panorama-Wandbild und die Pflanzenwelt verschwimmen, damit eine mehrdeutige Realität entsteht.



Davon berichten sie nun im gleichnamigen Buch ‹Garten› von Park Books, das sie nächsten Donnerstag in Zürich präsentieren. Jan Bitter und Roland Bernath steuerten Fotos bei. Stephen Bates spannt einen erzählerischen Bogen vom Konzept des Picturesque, das für das Werk von EMI wichtig ist, über die Arts-and-Crafts-Bewegung bis zur Zürcher Gegenwart. EMI lassen ihr Werk Revue passieren, vom Erstling für einen Gärtner über verschiedene Wohnsiedlungen (siehe ‹Haustupfer› und ‹Wohngewächs aus Stein›) bis zum steinernen Park im Wohn- und Geschäftshaus Min Max in Opfikon (siehe ‹Gemeinsam einsam›). Und in einem Gespräch mit Martin Steinmann rollen sie nebst der kulturgeschichtlichen Bedeutung des Gartens und seiner Bezüge zur Architektur auch ihre Entwurfsphilosophie auf – von der Ruine und der offenen Form über das Ungeplante und die Möglichkeitsform bis zur Arbeit mit realen und imaginierten Referenzen und Narrativen. Das ist interessant, aber kopflastig und zudem anstrengend geschrieben. Wer solcherlei ungern liest, geht besser donnerstags in die Buchhandlung.



‹Garten›