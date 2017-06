Fussgängerbrücke zum ‹Jet d’Eau› gewinnt Building-Award 2017

Text: Urs Honegger / 21.06.2017 16:41

Foto: zVg

Nicht die nominierten komplexen Grossprojekte in der Deutschschweiz, in Hamburg oder der Türkei sorgten beim Building-Award 2017 der Schweizer Ingenieur- und Baubranche für Furore, sondern die 12 Meter lange, mobile Fussgängerbrücke beim Genfer Wahrzeichen ‹Jet d’Eau›. Die Brücke gewinnt den Gesamtpreis. «Dem Ingenieurteam der Ingeni SA ist eine Meisterleistung gelungen. Ingenieurskunst zeichnet sich vielfach durch einfache, logische, aber bestechende Lösungen aus», erklärt Urs von Arx, Initiant des Building-Awards in einer Pressemitteilung. Der Building-Award ist bereits in seiner zweiten Ausgabe mit über 780 Teilnehmenden zum grössten Anlass der Schweizer Ingenieur- und Baubranche geworden, heisst es weiter. Die 13-köpfige Fachjury unter der Leitung von Prof. Dr. René Hüsler, Direktor an der Hochschule Luzern, vergab in sechs Kategorien je einen Building-Award für herausragende und innovative Ingenieurleistungen am Bau. Zu den Gewinnern gehören folgende Ingenieur- und Planungsunternehmen:



Schnetzer Puskas International AG, Basel: Elbphilharmonie Hamburg (Kategorie Hochbau)

INGENI SA, Carouge: Neue mobile Fussgängerbrücke zum Genfer Jet d’Eau (Kategorie Infrastruktur)

Dr. Eicher + Pauli AG, Liestal: Neubau Biomassenzentrale Coop-Grossbäckerei, Schafisheim (Kategorie Energie- und Gebäudetechnik)

Dr. Lüchinger+Meyer Bauingenieure AG, Zürich: Forschungsprojekt im Massstab 1:1 Arch_Tec_Lab-Neubau, ETH Zürich (Kategorie Forschung und Entwicklung)

WaltGalmarini AG, Zürich, mit den Jung-Ingenieuren Michael Büeler und Silvan Heggli: Bühnenbedachung NON-OpenAir Meggen (Kategorie Young Professionals)

Stiftung tunSchweiz, Basel: Technik-Erlebnisschauen für Jungen und Mädchen von 6 bis 13 Jahren (Kategorie Nachwuchsförderung im Bereich Technik)



Alle Siegerprojekte, die Ingenieurteams und die von der Jury nominierten Projekte sind hier vorgestellt.