Freiraum oder Freipass?

Text: Andres Herzog / 9.06.2017 09:21

Foto: La Biennale di Venezia

«Freespace» lautet das Thema der 16. Architekturbiennale, die vom 26. Mai bis 25. November 2018 in Venedig stattfindet. Das gaben die beiden Kuratorinnen Yvonne Farrell und Shelley McNamara diese Woche bekannt. Nach dem martialischen Frontbericht von Alejandro Aravena wird es 2018 in Venedig also gemütlicher, aber nicht weniger grundsätzlich. Farrell und McNamara verstehen unter «Freespace» weit mehr als Freiraum. Der Begriff stehe für «die Grosszügigkeit des Geistes» und «den Sinn für Menschlichkeit». Er repräsentiere die freien Gaben der Natur wie «Sonnen- und Mondlicht, Luft, Schwerkraft, Materialien». «Freespace» umfasse die «Freiheit der Imagination», den «Freiraum von Zeit und Erinnerung», der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zusammen binde.



Das klingt alles schön und gut, aber wage. Zum Glück machen Farrell und McNamara die Wortwolken an ein paar Beispielen fest. Die Kuratorinnen schwärmen von Jørn Utzon Wohnhaus auf Majorca, das die Besucher mit keramisch verzierten Betonsitzen begrüsst. Sie preisen den Palazzo Medici in Florenz, der Macht und Reichtum repräsentiere, dessen Fassade aber auch die Stadt mitdenke. Und sie loben Lina Bo Bardis Kunstmuseum in Sao Paolo, das als «Belvedere» über der Stadt schwebt. Es wird also um die konkreten, öffentlichen Gesten der Architektur gehen. Und gleichzeitig um das grosse Ganze. «Wir glauben, dass jeder das Recht hat, von Architektur zu profitieren», schreiben Farrell und McNamara. Bei so viel pathetischer Grundsatzhaltung bleibt nur zu hoffen, dass Freespace kein Freipass ist für alles und jedes.